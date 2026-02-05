Nazillili minik karateci Türkiye şampiyonu oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencisi Eralp Umut Çuval katıldığı ulusal turnuvada elde ettiği başarıyla gururlandırdı.

Nazilli Zafer İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Eralp Umut Çuval Sakarya'da düzenlenen Türkiye Karate Yıldızlar Ligi müsabakalarında kendi kategorisinde gösterdiği üstün performansla Türkiye birincisi oldu. Rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzanan minik sporcu, büyük bir başarıya imza attı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, Türkiye şampiyonu olarak Aydın'ın gururu olan Eralp Umut Çuval, ailesi ve emeği geçen öğretmenler tebrik edilirken öğrencinin başarılarının artarak devam etmesi temenni edildi. - AYDIN