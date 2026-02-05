Haberler

Nazillili minik karateci Türkiye şampiyonu oldu

Nazillili minik karateci Türkiye şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Zafer İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Eralp Umut Çuval, Sakarya'da düzenlenen Türkiye Karate Yıldızlar Ligi’nde kendi kategorisinde birincilik elde ederek altın madalya kazandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencisi Eralp Umut Çuval katıldığı ulusal turnuvada elde ettiği başarıyla gururlandırdı.

Nazilli Zafer İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Eralp Umut Çuval Sakarya'da düzenlenen Türkiye Karate Yıldızlar Ligi müsabakalarında kendi kategorisinde gösterdiği üstün performansla Türkiye birincisi oldu. Rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzanan minik sporcu, büyük bir başarıya imza attı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, Türkiye şampiyonu olarak Aydın'ın gururu olan Eralp Umut Çuval, ailesi ve emeği geçen öğretmenler tebrik edilirken öğrencinin başarılarının artarak devam etmesi temenni edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
İstanbul'da İHA paniği! Ekipler hemen müdahale etti

İstanbul'da alarm! Denizde bulundu, ekipler hemen müdahale etti
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

Korku tüneli değil satılık daire! Siz bir de istenen ücreti duyun
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı