Enkaz altındaki futbolcu Atsu'nun menajerinden Hatay BB Başkanı Lütfü Savaş'a sert tepki: Bir kişiyi bile aramadın

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun menajerlerinden olan Murat Uzunmehmet, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla isyan etti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Hatayspor Onursal Başkanı olan Lütfü Savaş'a tepki gösteren Uzunmehmet, "Rönesans müteahhitlerini savunacağına onursal başkanı olduğun kulübünün futbolcusuna sahip çıksaydın keşke. 11 gün oldu bir kişiyi bile aramadın." dedi.

Türkiye'yi vuran depremlerde enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'ya hala ulaşılamadı. Futbolcunun menajerlerinden olan Murat Uzunmehmet, sert sözlerle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösterdi.

"11 GÜN OLDU BİR KİŞİYİ BİLE ARAMADIN"

Aynı zamanda Hatayspor Onursal Başkanı olan Lütfü Savaş'a sert sözlerle yüklenen Mehmet Uzunmehmet, "Rönesans müteahhitlerini savunacağına onursal başkanı olduğun kulübünün futbolcusuna sahip çıksaydın keşke. 11 gün oldu bir kişiyi bile aramadın, enkazın yanına gelmedin. İstanbul'dan Hatay'a kendi imkanlarımızla geldik, ailesi Gana'dan kendi imkanlarıyla geldi." ifadelerini kullandı.

"MURAT SANCAK BAŞKAN KAPISINI AÇTI"

Uzunmehmet daha sonra yaptığı paylaşımda ise, "Günlerce arabada kaldıktan sonra Adana'da 4-5 saatliğine yatacak, duş-wc olan yer ararken tesadüfen karşılaştığımız Murat Sancak başkan açtı kapısını. Maddi manevi Hatayspor başkan ve yönetimi hem Taner Savut abiye hem Christian Atsu 'ya karşı sınıfta kalmıştır. takipçisi olacağız." dedi.