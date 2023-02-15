Enkaz altında 6 saat kalan Adnan Fırat Akbayram, Fenerbahçe marşıyla hayata tutundu

Ülkemizde meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde kaldığı otelin enkazında geçirdiği saatleri anlatan Adnan Fırat Akbayram, dışarda duyduğu Fenerbahçe marşı sayesinde yaşama tutunma motivasyonu bulduğunu söyledi.

10 ilde büyük kayıplara neden olan depremde, kaldığı otelden kaçmaya çalışırken göçük altında sıkışan ve o sırada bulduğu testere sayesinde kurtulan Adnan Fırat Albayram, enkaz 6 saat boyunca yaşadıklarını AA'ya anlattı.

"BEN KOYU FENERBAHÇELİYİM"

Bir alarm sesi duyduğunu söyleyen Albayram, "Bir kişinin alarmı Fenerbahçe marşı olarak çaldı. Ben de koyu Fenerbahçeliyim. Eşimle her maçı izleriz. O gün Fenerbahçe'nin maçı vardı. Dönmem lazım diye düşündüm. Bu sene o seneydi, şampiyon olacaktık. İrfan Can'ın sol ayakla attığı goller, Jorge Jesus'un oyunculara kızdığı aklıma geliyordu." ifadelerini kullandı.

"KALKAMADIM"

Binanın alt katının, zemine oturduğunu söyleyen Albayram, "Arkamdaki kişiyle telefonun ışıklarını yaktık. O kalktı, kaçma pozisyonuna geldi, ben kalkamadım, ayağımın sıkıştığını anladım." şeklinde konuştu.

"ÇIKAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Çok korktuğunu belirten Albayram, "Birinci katta yalnız kaldım. Başta alt kattakilerin sesleri geliyordu ama çok boğuktu. Depremin sadece Antakya'da olduğunu zannettim. 'Dayanmam lazım, 1 saat falan bekleyebilirsem herkes buraya gelebilir' dedim. Hiç ses yoktu. Yağmurun sesini duyuyordum. Yavaş yavaş aşağıdakilerden ses gelmemeye başladı. O halde beklerken çok korktum, çıkamayacağımı düşündüm." dedi.