Enis Destan'ın yeni durağı İngiltere! İşte o takım

Süper Lig devi Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanan Enis Destan'ın yeni adresi futbolseverleri şaşırttı.

HULL CITY İLE ANLAŞMA SAĞLADI

23 yaşındaki golcü oyuncu Enis Destan, Acun Ilıcalı'nın sahibi Championship ekibi Hull City ile anlaşmaya vardı. İki kulüp arasında son görüşmelerin yapıldığı belirtilirken,oyuncunun kısa süre içerisinde sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye gideceği öğrenildi.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Enis Destan'ın takımdan ayrılacağını açıklayarak, "Enis Destan için gelişme var. 1-2 gün içinde transferi gerçekleşecek. 3-4 oyuncumuza teklif var. Bunları değerlendiriyoruz. Gençlere teklif var. Gidip, oynamalarını önemsiyoruz. Hepsini değerlendiriyoruz. Hocamızla birlikte karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.