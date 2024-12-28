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Enis Destan'ın annesinden olay paylaşım: Gelin hanımın kıyafetine bakın

Enis Destan'ın annesinden olay paylaşım: Gelin hanımın kıyafetine bakın
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Trabzonspor forması giyen Enis Destan'ın annesi Gül Destan tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlar olay oldu. Oğlu'nun nişan törenine gitmeyen Gül Destan'ın, geliniyle ilgili söylediği sözler tartışma konusu oldu.

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın nişan töreninden fotoğraflar ve annesi Gül Destan'ın paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu. Oğlunun nişan törenine gitmeyen Gül Destan, geliniyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Destan'ın paylaşımları bir anda sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Enis Destan'ın annesinden olay paylaşım: Gelin hanımın kıyafetine bakın

Gül Destan paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"GELİN HANIMIN KIYAFETİNE BAKIN"

"Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayakbağı gibi. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum. Kandırarak kendine ayarlamış.

Enis Destan'ın annesinden olay paylaşım: Gelin hanımın kıyafetine bakın

"BENİM OĞLUMUN DENGİ DEĞİL"

Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmemekte? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı? Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler."

Kaynak: Haberler.com / Spor
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