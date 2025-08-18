Engin Fırat'tan Wilfried Singo Açıklaması: Galatasaray'a Güç Katalar

Teknik Direktör Engin Fırat, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Wilfried Singo hakkında, "Stoper gibi güçlü, kanat oyuncusu gibi hızlı. Galatasaray alırsa, hem ligde hem Avrupa'da seviyeyi yukarı taşır" dedi.

Teknik Direktör Engin Fırat, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Wilfried Singo ile ilgili düşüncelerini İhlas Haber Ajansı'na (İHA) aktardı. Fildişi Sahilli oyuncuya karşı rakip olduğu maçlarda izlenim elde eden Fırat, "Fildişi Sahili ile oynadığımız ve 0-0 biten maçta Singo'yu sahada gördüm. Açık söyleyeyim, çok etkilendim. Daha ilk dakikalarda fark ediyorsunuz; boyu uzun, güçlü ve o fiziğe rağmen inanılmaz hızlı. O gün sağdan sürekli bindirdi, neredeyse ikinci bir kanat oyuncusu gibiydi. Her ileri çıktığında bizim takım kaymak zorunda kaldı, boşluk bırakırsak topu 30-40 metre taşıyabiliyor. Sadece ortalarla değil, varlığıyla bile bizi geri itiyordu" şeklinde konuştu.

"Hücumda ekstra güç veren bir kanat beki"

Fırat, defans oyuncusunun özelliklerine dair de şunları söyledi:

"Kulüp takımında, Monaco'da ise farklı bir Singo görüyoruz. Orada daha disiplinli, çoğu zaman sağ stoper gibi kullanılıyor. Yine ikili mücadeleleri kazanıyor, yüksek savunmada hızla geriye koşabiliyor ama milli takımdaki kadar hücuma çıkmıyor. Yani iki farklı versiyon var; milli takımda özgür ve hücumcu, kulüpte daha kontrollü ve savunmaya bağlı. Bence bu karışım onu değerli yapıyor. İhtiyacın olduğunda sağlam savunmacı, ama sistem izin verirse sana hücumda ekstra güç veren bir kanat beki."

"Rakip büyük takımlara karşı bu iki kalite fark oluşturur"

Singo'nun, Türkiye'de fizik olarak çoğu kanat oyuncusunun çok üstünde olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Maç boyu ileri çıkıp sonra kayıpsız geri dönebilir. 4-2-3-1'de kanat oyuncusuna sürekli destek verir, üçlü savunmada ise sağ stoperden oyunu kurar, gerektiğinde çizgiye açılır. Avrupa'da ise en çok lazım olan özellikleri var: hız ve güç. Rakip büyük takımlara karşı bu iki kalite fark oluşturur" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray alırsa, hem ligde hem Avrupa'da seviyeyi yukarı taşır"

Engin Fırat, 24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takıma güç katacağına vurgu yaparak, "Benim için Singo sadece bir sağ bek değil. Modern futbolun hibrit oyuncusu. Stoper gibi güçlü, kanat oyuncusu gibi hızlı. Galatasaray alırsa, hem ligde hem Avrupa'da seviyeyi yukarı taşır" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL