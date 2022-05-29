Engin Fırat: "Benim önceliğim bir milli takımı çalıştırmak" - Haberler

Yeni sezon öncesi adı birçok kulüple anılan Teknik Direktör Engin Fırat, "Benim önceliğim bir milli takımı çalıştırmak. Kenya'da FIFA'yla yaşanan sorunlar ağustos ayından sonra çözülecek gibi duruyor, yoksa devam etmeyi isterdim. Bu süreçte hem bazı milli takımlarla hem de kulüp takımlarıyla görüşmelerimiz oldu" dedi.

Teknik Direktör Engin Fırat, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Birçok kulüple adı anılan tecrübeli teknik adam, "Aslında bunu menajerim net bir şekilde anlattı. Benim önceliğim bir milli takımı çalıştırmak. Kenya'da FIFA'yla yaşanan sorunlar ancak ağustos ayından sonra çözülecek gibi duruyor, yoksa devam etmeyi isterdim çünkü orada çok iyi bir takım oluşturabilirim. Bu süreçte hem bazı milli takımlarla hem de kulüp takımlarıyla görüşmelerimiz oldu. Beni göreve layık gören her takıma minnettarım ama onlar nasıl kendilerine uygun bir hoca profili arıyor ve birçok isimle görüşüyorlarsa, ben de başarılı ve mutlu olacağım bir takım arıyorum. Geçen hafta İstanbul'da bir Çin takımının temsilcileriyle buluştuk. Türkiye'den de iki takımla görüşme oldu, hatta biri medyada yer aldı. Bu hafta da Suudi Arabistan' dan bir takımla görüşeceğiz. Bu görüşme yüz yüze planlanmıştı ancak yine Covid ile ilgili bir takım kısıtlamalar getirilmiş sanırım, o yüzden online toplantı olacak.

Yani daha net bir karar yok?" diye konuştu.

"En yüksek ihtimal yurt dışı"

Kariyerine Türkiye'de devam edip etmeyeceğiyle ilgili de konuşan Fırat, "Futbolda yarın belli değil ve ben de bu olmaz diyemiyorum. Yine de şu an için gözüken en yüksek ihtimal yine bir milli takım veya yurt dışından bir kulüp takımı. Sonuçta Türkiye'yi dışarda temsil eden bir Türk Hoca da olsun" ifadelerini kullandı.

"Benim çıktığım maçlara kaç Türk hoca çıkabildi tarihte?"

Milli takım ile kulüp çalıştırmakla ilgili farklara da değinen Engin Fırat, "Milli takımlarda futbol şube sorumlusu ve transfer dönemi yok. Kısa ve net. Sportif olarak da eksik olan mevkilere transfer yapamıyorsunuz. Elinizdeki oyuncuları geliştirmeniz veya taktik çözüm bulmanız lazım. Yani milli takımlarda hoca becerisi daha fazla ön planda. Baskı dünyanın her yerinde var. Beni hiç etkilemiyor, işimin bir parçası. Bakın ben dünya şampiyonundan Avrupa şampiyonuna kadar dünya sıralamasında önde olan bir çok ülkeyle resmi maçlara çıkmış bir teknik direktörüm. Fransa'ya kök söktürmüş, Moldova için tarihi önem taşıyan Rusya'ya gol yemeden kafa tutmuş bir hocayım. Baskı ne yapar bana? Benim çıktığım maçlara kaç Türk hoca çıkabildi tarihte? Televizyondan seyredebilen çok tabii ki. Bundan dolayı da Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli' ye büyük saygım var" açıklamasında bulundu.

"İnşallah bu sene yurt dışında yalnız kalmam"

Yurt dışında çalışmanın kolay olup olmadığıyla ilgili de görüşlerini bildiren Engin Fırat, şunları söyledi:

"Tabii ki değil. Dünya ortalamasına göre Türkiye' de çalışma ortamları çok iyi. Tesisler ve stadyumlar dünya çapında. Böyle anlatayım, Türk hocalar nasıl yabancı hocaların Türkiye'de çalışmasına karşıysa, aynısı başka ülkelerde de geçerli. Onlar da yabancı hoca gelmesin, işimi almasın diye lobi yapar. Bunun yanında ülke lobileri var. Fransızlar ve Belçikalılar Afrika'da dominant, Hırvat ve Sırplar Rusya ve Çin'de. Yani kim bir Türk'ün araya girmesini ister? Benim bazı röportajlarda Türk hocalara kapı açıyorum dememin nedeni bu. Aslında kapı değil duvar yıkıyorum. Şu günlerde medyada çıkan haberlere baktığımda, bu yaz bir çok Türk hoca yurt dışında çalışacak gibi. Yani teklifler var diye yazıyor. İnşallah bu sene yurt dışında yalnız kalmam." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor