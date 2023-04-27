Engelsiz Ödül Töreni'nde oylama için son 5 gün

Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni'nde oy verme işleminin sona ermesine 5 gün kaldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamında 4 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye'de ilk kez engelli sporculara yönelik gerçekleşecek ödül töreninin oylaması 14 Nisan'da başladı. Cumhuriyetin 100'üncü yılında, TSYD'nin de 60'ıncı yılını kutladığı bu özel senede düzenlenecek ve S Sport'tan canlı yayınlanacak gecede, toplam 10 kategoride ödüller verilecek.Yılın Erkek Sporcusu, Yılın Kadın Sporcusu, Yılın Takımı, Yılın Antrenörü, Azim Ödülü, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Ödülü, Vefa Ödülü, Sağlık Kahramanı Ödülü, Farkındalık Ödülü ve Yavuz Kocaömer Özel Ödülü gibi birçok dalda ödüller sahiplerini bulacak. Oylama süreci 1 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'a kadar "https://www.tsyd.org.tr/wp/?page_id=22487" linki üzerinden devam edecek.

Kemal Yaşkafa (Down Sendromlular Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü)