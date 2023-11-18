Engellilerin babası Yavuz Kocaömer anıldı

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) kurucu Başkanı Yavuz Kocaömer'in ölümünün 1'inci yılında anma töreni düzenlendi. Anma törenine ailesi, sporcular ve sevenleri katıldı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) kurucu Başkanı Yavuz Kocaömer ölümünün 1'inci yılında anıldı.

Türkiye'deki engellilerin babası olarak kabul edilen merhum Yavuz Kocaömer'in Anadoluhisarı'ndaki mezarında gerçekleştirilen ziyaretin ardından Göksu Peksimetçi Salihağa Camii'nde ruhuna Mevlid-i Şerif okundu. Anma törenine Yavuz Kocaömer'in ailesi, TMPK ve TESYEV Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, her iki kurumun yönetim kurulu üyeleri, engelli sporcular ve sevenleri katıldı.