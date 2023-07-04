Engelliler İçin Egzersiz ve Spor Etkinliği: Miss&Mr Down +1 Defilesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri tarafından düzenlenen Miss&Mr Down +1 Defilesi, engelli bireylerin egzersiz ve spor yoluyla sosyalleşmelerini amaçlamaktadır. Etkinliğe farklı yaş gruplarından 35 Down Sendromlu çocuk ve aileleri ile Bağcılar Belediyesi Down Sendromlu Futbol Takımı katılmıştır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 'Birlikte yürüyelim' sloganı ile Miss&Mr Down +1 Defilesi'ne ev sahipliği yaptı. Engelli bireylerin egzersiz ve spor yoluyla sosyalleşmelerine olanak sağlamak, engelli bireylere karşı sorumluluk bilincini artırmak, toplum ile iş birliği yaparak toplumsal gerçekliklere ait farkındalığı geliştirmeyi amaçlayan etkinlik Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri öğrencileri tarafından düzenlendi.

Ünlü bir giyim firmasının ana sponsorluğunda gerçekleşen Miss&Mr Down +1 Defilesi'ne, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde eğitim alan farklı yaş gruplarından 35 Down Sendromlu çocuk ve ailesi ile Bağcılar Belediyesi Down Sendromlu Futbol Takımı katılım sağladı. İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Engelli Bireyler Spor ve Eğitim Derneği ve engelli bireyler için özel kıyafetler tasarlayan Blackbird firması da organizasyona destek veren kurumlar arasında yer aldı.