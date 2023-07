Engelliler İçin Egzersiz ve Spor Etkinliği: Miss&Mr Down +1 Defilesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri tarafından düzenlenen Miss&Mr Down +1 Defilesi, engelli bireylerin egzersiz ve spor yoluyla sosyalleşmelerini amaçlamaktadır. Etkinliğe farklı yaş gruplarından 35 Down Sendromlu çocuk ve aileleri ile Bağcılar Belediyesi Down Sendromlu Futbol Takımı katılmıştır.