İstanbul'da '11 Mayıs Engelliler Spor Şenliği' yapıldı

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Engelliler Haftası kapsamında "11 Mayıs Engelliler Spor Şenliği" düzenlendi.

Engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımlarını desteklemek, toplumsal farkındalığı artırmak ve engelli sporcuların başarılarını görünür kılmak amacıyla Bahçelievler Belediyesi Engelliler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen spor şenliği, Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi ekibinin halk oyunları gösterisiyle başladı.

Etkinlik kapsamında, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki engellilerden oluşan takım arasında gösteri maçı yapıldı.

Spor şenliğine ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulunan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için bu yıl sporu ön plana koyduklarını söyledi.

Sporla alakalı fırsatlar verildiğinde nelerin olabildiğinin görüldüğünü aktaran Turan, "Birçok gencimize, fırsatları değerlendirerek ulusalda, yerelde ciddi başarılara imza atmak nasip oldu. Tabi burada birçok kurumun birlikte iş yapması ve devamı çok kıymetli. Biz de bu yıl sporda farkındalığı artırma amaçlı bu çalışmayı yaptık. İyi olduğu kanaatindeyiz. Umarım tüm özel kardeşlerimize bu görüntüler, bu organizasyon bir ilham olsun. Onlar da yeteneklerine göre sporun içinde olsunlar, hayat onlar için kolay olsun." ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin sporla sosyal hayata karışmasının önemine dikkati çeken Turan, engellileri spor yapmaya davet etti.

Engellilerden oluşan iki takımın yaptığı basketbol maçına değinen Turan, "Gördük ki fırsat verildiğinde onların mutluluğu, başarma azmi ve başarması, sosyalleşme, kendine yer bulma ve ümitvar olma anlamında çok kıymetli. Devletimiz erişim noktasında çok şeyi aştı. Şu anda bu salonumuz dahil olmak üzere birçok salon, sporcularımıza açık. Buralarda her türlü imkanlar sağlanarak engelli kardeşlerimizi yeteneklerine uygun şekilde spor yapmaya bekliyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte, masa tenisi, ayak futbolu gibi çeşitli branşlarda oyunlar oynandı. Ayrıca çocuklara yönelik yüz boyama, palyaço gösterileri ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Şenliğe, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora ile İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı engelli, yaşlı ve çocuk kuruluşlarından hizmet alanlar katıldı.