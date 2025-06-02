Engelli Sporcu Ersoy Turp: 'Pes Etmeyin, Herkes Boccia Yapabilir!'

KAYSERİ'de 15 yaşında inşattan düşüp, boyun kırılmasına bağlı omurilik felci geçiren Ersoy Turp (41), boccia sayesinde hayata tutundu. Turp, "İnşaattan düşerek omurilik felci oldum. 26-27 yıldır hayatıma böyle devam ediyorum. Ailemin ve arkadaşlarımın desteğiyle 2015'te boccia sporuyla tanıştım. O gün bu gündür 10 yıldır bu sporu yapıyoruz. Bu sporda kürsünün bütün basamaklarında yer aldım. 10 yılda birincilik, ikincilik, üçüncülük kazandım" dedi.

Kayseri'de yaşayan Ersoy Turp, 15 yaşında inşaattan düşerek boyun kırılmasına bağlı omurilik felci geçirdi. Geçirdiği kaza sonucu belden aşağısı felç kalan Turp, tekerlekli sandalye ile hayatına devam etti. 2015 yılında arkadaşlarının tavsiyesiyle boccia sporuna başlayan Turp, bu dalda bir çok başarı elde etti. 2018 yılında İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası'nda Avrupa 3'üncüsü, 2023 Petkim Boccia Türkiye Şampiyonası'nda da Türkiye şampiyonu oldu. Boccia sporuyla hayata tutunan Turp, "1999'da inşaattan düşerek omurilik felci oldum. Aşağı yukarı 26-27 yıldır hayatıma böyle devam ediyorum. Ailemin ve arkadaşlarımın desteğiyle 2015'de boccia sporuyla tanıştım. O gün bu gündür 10 yıldır bu sporu yapıyoruz. Bu sporu engelliler derneğimizde bir ağabey önerdi. Onun üzerine Feyza hocayla tanıştık. Daha sonra diğer arkadaşlarımız birlikte konuştuk, karar verdik. Aslında hep beraber başladık sayılır. Bu sporda kürsünün bütün basamaklarında yer aldım. 10 yılda 1'incilik, 2'ncilik, 3'üncülük kazandım. Ülkemizi yurt dışında da temsil etme şerefine layık olduk. Hatta bu branşta Öner arkadaşımla ben, bu ülkeye madalya getiren ilk sporcularız. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"BEN YAPAMAM' DİYE BİR ŞEY YOK'

Engelli bireylerin pes etmemesi gerektiğini vurgulayan Ersoy Turp, "Bu sporu yapmak isteyen bütün engelli arkadaşlarımız yapabilir. 'Ben yapamam' diye bir şey yok. Hiçbir yeri oynamayan hareket etmeyen sporcu arkadaşlarımız var. Kaşıyla gözüyle, açıktan yardımıyla vereceği komutla yapabilir. Engelli arkadaşlarımızın ailelerinin, engelli arkadaşlarımıza güvenmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ALPAY ASLANTAŞ HEDEFİMİZ, DÜNYADA İLERİ SEVİYELERE GELEBİLMEK

Ersoy Turp'un antrenörü Alpay Aslantaş ise, "Ersoy'la haftanın iki günü antrenman yapıyoruz. Antrenmanlarımız güzel, verimli geçiyor. Diğer arkadaşlarımızla beraber de yine grup halinde çalışmalarımız oluyor. Teknik, strateji gibi konularda sporcumuzu yetiştirmeye çalışıyoruz. Ersoy'un Türkiye şampiyonlukları var. Türkiye 2'ncilikleri var, 3'üncülükleri var. Avrupa'da yine milli takım seviyesinde grupları geçti. Çeyrek final oynadı. O şekilde Ersoy'unda dereceleri var. Bizim de hedefimiz yine dünyada çok ileri seviyelere gelebilmek. Ülkemizi, bayrağımızı dalgalandırma şerefine erişebilmek. Bu anlamda da çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.