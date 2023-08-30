Engelli Dalgıçlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Dalış Yaptı

Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü üyesi bröveli engelliler, Çanakkale Boğazı'nda zafer dalışı yaparak Türk bayrağı açtı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılına ithafen Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü üyesi bröveli engelliler, Çanakkale Boğazı'nda zafer dalışı yaptı. En büyük batık savaş gemilerinden birisi olan İngiliz gemisi SS MILO'ya dalan engelli dalgıçlar, su yüzüne çıkışta Türk bayrağı açtı.

Bağcılar Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılı nedeniyle dalış etkinliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü öğrencisi de olan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, Çanakkale'ye gitti.

SU YÜZÜNE ÇIKIŞTA TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü öğrencileri, eğitmenlerle birlikte Anzak Koyu'nda 7 metre derinlikte bulunan en büyük batık savaş gemilerinden birisi olan İngiliz Gemisi SS MILO'ya tüplü dalış gerçekleştirdi. Görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engellilerden oluşan grup, su yüzüne çıktıklarında Türk Bayrağı açıp fotoğraf çekildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de organizasyondan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.