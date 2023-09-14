AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, engelli bireyler için sporun yaşam tarzı haline getirilmesi amacıyla 'Sporla Engelsiz Yaşam Projesi' hayata geçirildi. Engelli bireyler, fiziksel ve sportif yatkınlıkları belirlenerek, uygun branşlara yönlendirilecek.

Engelli bireyler uygun spor branşlarına yönlendirilecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, engelli bireyler için sporun yaşam tarzı haline getirilmesi amacıyla 'Sporla Engelsiz Yaşam Projesi' hayata geçirildi. Engelli bireyler, fiziksel ve sportif yatkınlıkları belirlenerek, uygun branşlara yönlendirilecek.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Saray Engelsiz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 'Sporla Engelsiz Yaşam Projesi' tanıtım programına katıldı. Etkinlik kapsamında Bakanlar Göktaş ve Bak, engelli sporcu ve gençlerle bir araya geldi. Bakan yardımcıları, milletvekilleri, spor federasyonlarının başkanları, milli sporcular ve aileleri de Göktaş ve Bak'a eşlik etti.

'SPOR VE DESTEKLERLE ÇOCUKLARIMIZ ÖZ GÜVEN KAZANDI'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, engelsiz yaşam için sporun önemli olduğunu belirterek, "Önceden çocuklarımızı evlerde saklıyorduk, herkes için sorun oluyordu. Ancak hem sporla hem de yapılan desteklerle bu çocuklarımız yeni hayatı, öz güvenlerini kazanmaya başladı. Şu anda paralimpik olimpiyatlarında kazanıyoruz. 2023 Paris Olimpiyatları için şu ana kadar 34 kota aldık. İnşallah Paris Olimpiyatları'nda bu sporcularımız bizleri sevindirecek. Aile Bakanlığımızla beraber bu projede onlara destek oluyoruz, birlikte çalışıyoruz" dedi.

'10 FARKLI SPORTİF TEST UYGULAYACAĞIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın engellilere yönelik yaptığı sporcu taraması çalışmasına destek vermek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Projenin engelli bireyler için sporun yaşam tarzı haline getirilmesini amaçladığına işaret eden Göktaş, "Sporla rehabilitasyon olarak tanımladığımız bu program ile herkesin yapabileceği bir spor dalının olabileceğine vurgu yapmak istiyoruz. Engel durumuna göre bireylerimize 10 farklı sportif test uygulayarak, fiziksel ve sportif yatkınlıklarını belirleyeceğiz. Sonrasında, testlerden elde edilen puanlamalar ile uygulanacak istatistiksel bilgiler doğrultusunda kategoriler oluşturulacaktır. En üst kategoride spor yapabilecek bireylerimizi, uygun branşlara yönlendireceğiz. Bu konuda ilgili federasyonlar ile iletişim halinde olacağız. Diğer kategorilerde olan bireylerimizi ise sporun farklı branşlarıyla tanıştırıp kendilerine en uygun olanını yapabilmeleri için eğitim programına katılımlarını teşvik edeceğiz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Göktaş ve Bak, sporcularla masa tenisi ve golbol oynadı.