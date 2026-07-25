Haberler

Engelleri kulaçlarıyla aşan milli sporcunun yeni "rotası" Şehitler Abidesi

Engelleri kulaçlarıyla aşan milli sporcunun yeni 'rotası' Şehitler Abidesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Paralimpik yüzücü Berk Kamanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale kent merkezinden Şehitler Abidesi'ne yaklaşık 15 kilometre yüzmek için Çanakkale Boğazı'nda her gün antrenman yapıyor Kamanlı: "Bu maratonu tüm şehitlerimize armağan etmek istiyorum. Aynı zamanda engelli bireylere azim ve kararlılıkla hedeflere ulaşılabileceğini göstermek istiyorum"

Paralimpik yüzücü Berk Kamanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale kent merkezinden başlayacağı yüzüşüyle Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne ulaşmayı hedefliyor.

Doktor tavsiyesi ve ailesinin desteğiyle 5 yaşında yüzmeye başlayan doğuştan engelli Berk Kamanlı, 12 yaşında Türkiye Bedensel Engelliler Milli Takımı adına uluslararası organizasyonlarda mücadele etti.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünden 2012 yılında mezun olan Kamanlı, Eskişehir ve Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde yüzme antrenörü olarak görev yaptı.

Kamanlı, 30 Ağustos'ta Çanakkale kent merkezindeki sahilden başlayıp yaklaşık 15 kilometreyi yüzerek Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne ulaşmayı hedefliyor.

Parkur için hazırlıklarını sürdüren Kamanlı, her gün Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık iki saat antrenman yapıyor.

Uzun mesafe yüzme konusunda deneyim kazandı

Kamanlı, AA muhabirine, Çanakkale Boğazı'nı ilk kez 14 yaşında 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen yüzme yarışında geçtiğini söyledi.

İki ayağı protez olmasına rağmen parkuru tamamlamasının kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirten Kamanlı, bu başarının engelli bireylere örnek olma konusunda kendisini motive ettiğini ifade etti.

Kamanlı, İstanbul Boğazı ile Kaş-Meis açık su yarışlarına da katıldığını anlatarak uzun mesafe yüzme konusunda deneyim kazandığını dile getirdi.

Yeni hedefinin Çanakkale kent merkezinden başlayıp Şehitler Abidesi'ne ulaşmak olduğunu anlatan Kamanlı, "Bu maratonu tüm şehitlerimize armağan etmek istiyorum. Aynı zamanda engelli bireylere azim ve kararlılıkla hedeflere ulaşılabileceğini göstermek istiyorum." dedi.

Berk Kamanlı, bu konuda Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan'ın da kendisine büyük destek verdiğini aktararak "Bürokratik izinleri de tamamlayıp bu başarımı başta tüm şehitlerimize, güçlü Türkiye'mize, Cumhurbaşkanımıza, Türk halkına armağan etmek istiyorum." diye konuştu.

Kamanlı, organizasyon için gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından yüzüşünü güvenlik önlemleri ve destek ekibi eşliğinde gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar

Gözler ondaydı! İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor
Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar

Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar
ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

Yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu
Hadise de Sedat Peker'e özendi

Hadise de Sedat Peker'e özendi
Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler

Arda Güler'e büyük ihanet! Dünya yıldızları neler yapmış neler
İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı

300 tam altın kayboldu, gerçeği kameralar ortaya çıkardı