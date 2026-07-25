Engelleri kulaçlarıyla aşan milli sporcunun yeni 'rotası' Şehitler Abidesi

Paralimpik yüzücü Berk Kamanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale kent merkezinden başlayacağı yüzüşüyle Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne ulaşmayı hedefliyor.

Doktor tavsiyesi ve ailesinin desteğiyle 5 yaşında yüzmeye başlayan doğuştan engelli Berk Kamanlı, 12 yaşında Türkiye Bedensel Engelliler Milli Takımı adına uluslararası organizasyonlarda mücadele etti.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünden 2012 yılında mezun olan Kamanlı, Eskişehir ve Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde yüzme antrenörü olarak görev yaptı.

Kamanlı, 30 Ağustos'ta Çanakkale kent merkezindeki sahilden başlayıp yaklaşık 15 kilometreyi yüzerek Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne ulaşmayı hedefliyor.

Parkur için hazırlıklarını sürdüren Kamanlı, her gün Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık iki saat antrenman yapıyor.

Uzun mesafe yüzme konusunda deneyim kazandı

Kamanlı, AA muhabirine, Çanakkale Boğazı'nı ilk kez 14 yaşında 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen yüzme yarışında geçtiğini söyledi.

İki ayağı protez olmasına rağmen parkuru tamamlamasının kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirten Kamanlı, bu başarının engelli bireylere örnek olma konusunda kendisini motive ettiğini ifade etti.

Kamanlı, İstanbul Boğazı ile Kaş-Meis açık su yarışlarına da katıldığını anlatarak uzun mesafe yüzme konusunda deneyim kazandığını dile getirdi.

Yeni hedefinin Çanakkale kent merkezinden başlayıp Şehitler Abidesi'ne ulaşmak olduğunu anlatan Kamanlı, "Bu maratonu tüm şehitlerimize armağan etmek istiyorum. Aynı zamanda engelli bireylere azim ve kararlılıkla hedeflere ulaşılabileceğini göstermek istiyorum." dedi.

Berk Kamanlı, bu konuda Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan'ın da kendisine büyük destek verdiğini aktararak "Bürokratik izinleri de tamamlayıp bu başarımı başta tüm şehitlerimize, güçlü Türkiye'mize, Cumhurbaşkanımıza, Türk halkına armağan etmek istiyorum." diye konuştu.

Kamanlı, organizasyon için gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından yüzüşünü güvenlik önlemleri ve destek ekibi eşliğinde gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA