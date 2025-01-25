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Engeline meydan okuyan Tuana, ilk tekvando şampiyonasında madalya sevinci yaşadı

Engeline meydan okuyan Tuana, ilk tekvando şampiyonasında madalya sevinci yaşadı
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Öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı tekvandoda, katıldığı ilk şampiyonada Türkiye üçüncüsü olmayı başaran 17 yaşındaki bedensel engelli sporcu Tuana Çelik, uluslararası organizasyonlarda da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı tekvandoda, katıldığı ilk şampiyonada Türkiye üçüncüsü olmayı başaran 17 yaşındaki bedensel engelli sporcu Tuana Çelik, uluslararası organizasyonlarda da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan ve 8 yaşındayken engelli kalan Tuana Çelik'in hayatı, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda görevli Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Gün ile tanışmasıyla değişti.

Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Tuana, 2,5 yıl önce tanıştığı Ahmet Gün'ün yönlendirmesiyle tekvandoya başladı.

Yerköy Tekvando Spor Okulu'nun antrenörlüğünü de yapan Ahmet Gün eşliğindeki antrenmanlarla kendisini geliştiren Tuana, müsabakalara katılmaya karar verdi.

Ankara'da 13 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda katıldığı ilk organizasyonda kürsünün üçüncü basamağında yer almayı başaran Tuana Çelik, milli takım forması ile şubatta Antalya'da düzenlenecek 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda şampiyonluk hedefliyor.

Paralimpik oyunlarına da katılmak için çalışan Tuana, uluslararası organizasyonlarda madalyalar alarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

"Hedefim olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek"

Tuana Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya tesadüfen başladığını belirterek, "Hocamın görev yaptığı okula tesadüfen gittim, onu gördüm bana para tekvandoyu ve ne gibi katkıları olacağını anlattı. Aileme de söyledim, onlar da çok olumlu baktı ve 2,5 yıl önce tekvandoya başladım." dedi.

Ankara'da katıldığı ilk turnuvada üçüncülük elde ettiğini anlatan Çelik, milli takıma seçildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Çelik, Antalya'da düzenlenecek turnuvanın hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Orada daha iyi bir hedefe ulaşmak için azimle çalışıyorum. Milli takım formasıyla ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Kazadan sonra kaybettiği öz güveninin tekvandoyla yerine geldiğine ve sporla hayata tutunduğuna değinen Çelik, "Tekvando benim için tutkuya dönüştü. Hedefim olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyat sporcusu olacaktır"

Antrenör Ahmet Gün de Çelik'i tesadüfen görüp bünyelerine kattıklarını belirtti.

Ailesinin de onayıyla Tuana'nın tekvandoya başladığını anlatan Gün, "İlk katıldığı Türkiye şampiyonasında üçüncü oldu. Antalya'da yapılacak 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda milli takımda yarışacak. Orada iyi bir derece alırsa Avrupa ve dünya şampiyonasında yer alabilecek. Hedefimiz 2028 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil etmesi. Bu şekilde devam ettiği sürece olimpiyat sporcusu olacaktır." dedi.

Gün, Tuana'nın sporla hayatının değiştiğini, arkadaşlarıyla iletişimi ve sosyal becerilerinin geliştiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Spor
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