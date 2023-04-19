Engel tanımayan sporcular onurlandırılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) ev sahipliğinde, Türkiye'de ilk kez engelli sporculara yönelik ödül töreni düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) ev sahipliğinde, Türkiye'de ilk kez engelli sporculara yönelik ödül töreni düzenlenecek.

Petrol Ofisi'nin ana sponsorluğunda başta Paralimpik Oyunlar olmak üzere tüm engelleri aşarak uluslararası arenada Türkiye'ye büyük zaferler yaşatan milli sporcular, 4 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek "TSYD-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni'nde onurlandırılacak. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, TSYD'nin ise 60'ıncı yılının kutlandığı bu anlamı yılda düzenlenecek gecede, 10 kategoride ödüller sahiplerini bulacak.