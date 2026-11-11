Enes Ünal, Belçika maçı öncesi milli takıma döndüğü için mutlu olduğunu söyledi

Milli futbolcu Enes Ünal, Belçika maçı öncesi yaptığı açıklamada, tekrar milli takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup beşinci maçında yarın saat 20.00'de Belçika ile İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında 29 yaşındaki milli futbolcu Enes Ünal da açıklamalarda bulundu. Tekrar milli formayı giyeceği için mutlu olduğunu söyleyen deneyimli forvet, "Ülkemizi temsil etmek, milli takımım bir parçası olmak her zaman benim için gurur kaynağı. Bizim için milli takım hizmet yeri ve burada bulunabilmek, ülkemize hizmet edebilmek çok önemli. Hocama da bu şansı tekrardan tanıdığı için teşekkür ediyorum. Oynarsam, hocam o şansı verirse elimden gelenin en iyisini yapacağım, her zaman yaptığım gibi. Başarılı olur muyum bilemem ama mücadeleden hiçbir zaman için kaçmayacağım ve inşallah güzel olacak" dedi.

"Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım her zaman"

Kendisinden beklentilerin çok yüksek olduğunu söyleyen Ünal, "Hiçbir zaman için mücadeleden vazgeçmedim. Düşüşler yaşadım, çıkışlar yaşadım, sakatlıklar yaşadım. Bu benim kariyerimin bir parçasıydı, hayatımın bir parçasıydı. Hiçbir şeyden, hiçbir pişmanlığım yok. Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım her zaman. Bugün 29 yaşındayım, burada önünüzde oturuyorum. Tekrar milli takımda olduğum için çok gururluyum. Benim için kariyer zirvesi. İnşallah yeni bir sayfa oluyor benim için. Çünkü futbol bana yeni bir ikinci şans verdi diye düşünüyorum, son 3 yılda yaşadığım sakatlıklardan sonra. Bunu da lehime çevirmek, başarılı olmak için yolda elimden gelenin en iyisini yapacağım tekrar" diye konuştu.

"Montella hocamızla da gayet iyi bir iletişimimiz vardı"

Montella döneminde milli takım beklentisi olduğunu söyleyen Yalçın, "Sonuçta sezona iyi başlamıştım, tekrar oynamaya başlamıştım uzun bir süre sonra. Dediğim gibi burası bir hizmet yeri. Bir patronumuz var, hocamız. Bizim liderimiz. Sergen hocamız var. Daha önce Montella vardı. Montella hocamızla da gayet iyi bir iletişimimiz vardı. Bu iletişim hiçbir zaman için kopmadı. O gün öyle bir tercih yaptı ve buna da saygı duyuyorum.

O da çok farklı bir şekilde oynamak istiyordu ve belki beni tam hazır görmemişti o sakatlıklardan çıktıktan sonra. Ona da saygı duyuyorum. Bugün burada olduğum için mutluyum. Çok iyiydim, mental olarak inanılmazdım. Çok düşündüm, çok bunaldım, çok zor dönemlerim oldu. Çok iyi bir ailem var, onun için çok mutluyum. Çok iyi bir eşim, bana destek veren çok iyi insanlar var" dedi.

"Sakatlık en kötü senaryo"

Bazen oyuncu sakatlanıyor, kaçıyor gibi bir izlenim oluştuğunu söyleyen Ünal, "Sakatlık bir profesyonel atlet için yaşanabilecek en kötü senaryo. Hiç istenmeyen bir senaryo. Çok mutsuz olduğu, çok depresif olduğu ve yalnız olduğu bir senaryo. Bundan da farklı tecrübeler edinmeye çalıştım ve çevremdeki güzel insanların desteğiyle atlatabildim" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı