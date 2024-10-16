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Enes Nalbantoğlu, Karşıyaka'nın Golcü Kralı Olma Yolunda

Enes Nalbantoğlu, Karşıyaka'nın Golcü Kralı Olma Yolunda
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın 29 yaşındaki kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu, ilk 6 haftada gösterdiği performansla takımının en skorer ismi oldu. 4 gol ve 3 asistle önemli katkılar sağlayan Enes, 69 dakikada 1 gole doğrudan katkı verdi ve gol krallığı yarışında dikkatleri üzerine çekti.

Karşıyaka'nın 29 yaşındaki kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu, ilk 6 hafta itibarıyla 4 gol 3 asist üreterek, süre aldığı 69 dakikada 1 gole doğrudan katkı vermeyi başardı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, ilk 6 hafta itibarıyla sergilediği performansla zirveye oynamaya devam ediyor. Bu süreçte 5 galibiyet 1 beraberlik alan İzmir ekibi, topladığı 16 puanla lider Bursaspor'un averajla arkasında yer alıyor. Şu ana kadar 12 gol atan Karşıyaka'da, bu gollerin 7'sine Enes Nalbantoğlu doğrudan katkı verdi. 4 gol, 3 asist üreten 29 yaşındaki kanat oyuncusu, yeşil-kırmızılı formayla oynadığı 69 dakikada 1 gole doğrudan katkı vermiş oldu. Takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunan Enes Nalbantoğlu, TFF 3. Lig 1. Grup'ta da gol krallığı yarışında 4 oyuncuyla ikinci basamağı paylaşıyor.

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Karşıyaka'da 13 gol 8 asist yaparak toplam 21 gole doğrudan katkı vermişti.

Öte yandan Karşıyaka'da, en skorer oyuncu olan Enes Nalbantoğlu'nu 3 golle İshak Kurt ve 2 gollü Erdal Öztürk takip ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka 3-sayfa Futbol izmir Spor

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