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Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası'nda Yaralanmalar: 5 Sporcu Hastaneye Sevk Edildi

Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası'nda Yaralanmalar: 5 Sporcu Hastaneye Sevk Edildi
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Bilecik’te düzenlenen Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası'nda 18 sporcunun yaralanması sonucu 5'i hastaneye kaldırıldı. Yarışma, 200 sporcu ve 20 bine yakın izleyici ile gerçekleşti.

Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağı hafta sonu Bilecik'te düzenlenirken, yarışmada yaralanan 18 sporcudan 5'i hastaneye sevk edildi.

Bilecik'te hafta sonu iki gün sürecek olan Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası'na 200 sporcuyla rekor bir katılım olurken, turnuvayı 20 bine yakın izleyici izledi. Yarışma süresince sporcuların ilk ve acil sağlık ihtiyaçları, sahada hazır bulunan UMKE ekipleri tarafından karşılandı. Alanda kurulan sahra çadırında yaralanan sporculara anında müdahalede bulunulurken, toplam 18 vakaya müdahale edildi ve 5 sporcu hastaneye sevk edildi.

Şampiyonada 25 UMKE personeli, 3 UMKE aracı ve 3 ambulans ile görev alarak etkinlik boyunca sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağladı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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