Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var

Real Madrid'de bu sezon bir dakika bile süre alamayan Brezilyalı genç golcü Endrick'in geleceği hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

KİRALIK GÖNDERİLMEYİ KABUL ETTİ

El Chiringuito'nun haberine göre; 19 yaşındaki golcü oyuncu Endrick, Real Madrid'den kiralık olarak başka bir takıma transfer olmayı kabul etti. Real Madrid kulübü yöneticilerinin oyuncuyla yapılan görüşmeler sonucunda Endrick'in kiralık olarak takımdan ayrılmasına ve kendisini geliştirerek geri dönmesine karar verdiği, oyuncunun da bu teklifi kabul ettiği aktarıldı.

TEK BİR ŞARTI VAR

Kiralık olarak ayrılmayı kabul eden Endrick'in ise bir şartının olduğu belirtildi. Genç oyuncunun, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma transfer olmak istediği ifade edildi. Bu takımınsa beş büyük ligden birinde mücadele eden ya da Portekiz'in üç büyük kulübünden birinin olmasını istediği dile getirildi.