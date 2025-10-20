Endo Karşıyaka, Voleybol 1. Ligi'nde Liderliğini Sürdürüyor
Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda sezona hızlı bir başlangıç yapan Endo Karşıyaka, 3. hafta da Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Galibiyet serisini sürdürmek isteyen ekip, maç saat 19.00'da başlayacak.
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanarak yenilgisiz liderlik koltuğuna kurulan Endo Karşıyaka yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Grupta 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Altınordu saat 16.00'da İBB Spor'u konuk edecek. Aynı grupta saat 19.00'da Denizli BŞB-Bodrum Bld Bodrumspor maçı da oynanacak.
