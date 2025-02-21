En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

İspayol devi Real Madrid'de beklediği süreyi bulamayan Arda Güler hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Carlo Ancelotti'nin çok az forma verdiği Arda ayrılığa çok yakın.

KİRALIK OLARAK GİDECEK

Todofichajes'te yer alan habere göre, Carlo Ancelotti'nin takımda kalıp kalmamasından bağımsız olarak Real Madrid, Arda Güler'i daha fazla forma şansı bulabilmesi için kiralamaya karar verdi.

YENİ ADRESİ REAL SOCIEDAD

Bu doğrultuda Arda'nın yeni adresinin Real Sociedad olacağı vurgulandı. 2019'da Real Madrid'den Real Sociedad'a kiralanan ve burada kendisini bulan Martin Odegaard daha sonra Arsenal'e transfer olmuştu. İspanyol devi, Arda Güler'in de aynı gelişimi göstererek kendini ispatlamasını bekliyor.