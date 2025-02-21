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En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

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Real Madrid'de beklediği süreyi bulamayan milli futbolcumuz Arda Güler için ayrılık çanları çalıyor. Yönetim, Arda'nın geleceğiyle ilgili kararını verdi ve oyuncunun daha fazla forma şansı bulabilmesi için kiralamaya karar verdi. Arda'nın muhtemel yeni adresinin Real Sociedad olacağı belirtildi. Real Madrid, Arda'nın kendini ispatlamasını ve gelişim göstermesini bekliyor.

İspayol devi Real Madrid'de beklediği süreyi bulamayan Arda Güler hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Carlo Ancelotti'nin çok az forma verdiği Arda ayrılığa çok yakın.

KİRALIK OLARAK GİDECEK

Todofichajes'te yer alan habere göre, Carlo Ancelotti'nin takımda kalıp kalmamasından bağımsız olarak Real Madrid, Arda Güler'i daha fazla forma şansı bulabilmesi için kiralamaya karar verdi.

YENİ ADRESİ REAL SOCIEDAD

Bu doğrultuda Arda'nın yeni adresinin Real Sociedad olacağı vurgulandı. 2019'da Real Madrid'den Real Sociedad'a kiralanan ve burada kendisini bulan Martin Odegaard daha sonra Arsenal'e transfer olmuştu. İspanyol devi, Arda Güler'in de aynı gelişimi göstererek kendini ispatlamasını bekliyor.

En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

onlar Karar versede sen karar veremiyon her gün adam hakkında yazıp gidiyorsun :)

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

nereye gidecekse gitsinde biraz çaba göstersin şu ana kadar görünüşte hiç bir vasfını ortaya koyamadı zaten çelimsiz atletik değil o zaman tekniğini ortaya çıkartması lazım varsa eğer 2 yıl daha beklerler sonra bu hali ile orda burda futbol oynamaya devam eder yıldız klas bir oyuncu ışığı vermiyor bu hali ile

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Ara sıra realde tesadüfen süre alan bir cocuga Avrupa'da fırtına estiriyor diye kulis yapmanız haberciliğinizi sorgulamamiza neden oluyor bilginiz olsun.

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Haber Yorumlarıali tartan:

Ben olsam giderim bir daha da real e dönmem

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