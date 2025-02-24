En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için RAMS Park'a geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü En-Nesyri, takım otobüsünde indiği esnada kameraları görünce parmağını salladı. Faslı forvetin kritik karşılaşma öncesindeki bu hareketi kısa sürede en çok konuşulan olay oldu. Galatasaraylıların tepkisini çeken hareket, Fenerbahçelilerden tam not aldı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak saat 20.00'deki karşılaşma için RAMS Park'a geldi. Kanarya'da Youssef En-Nesyri'nin stada adım atar atmak yaptığı hareket viral oldu.
PARMAK SALLDI
Takım otobüsünden inen En-Nesyri, kameraları görünce elini kaldırıp parmak sallama hareketi yaptı. Sarı-lacivertli formayla son dönemde yıldızlaşan Faslı golcünün karşılaşma öncesindeki bu hırslı tavrı Fenerbahçelilerden tam not aldı.
En Nesyri'nin kameralara yaptığı hareket;
GÜNDEME OTURDU
En-Nesyri'nin bu paylaşımı kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken yıldız forvet, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ise sayısız beğeni ve yorum oldu.