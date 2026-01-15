Haberler

En-Nesyri'nin penaltısı Fas'ı finale taşıdı: Sevinç görüntüleri gündem oldu

Güncelleme:
Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Youssef En-Nesyri'nin seri penaltılarda attığı gol, Fas'ı finale taşıdı. Yıldız futbolcunun penaltı sonrası yaşadığı sevinç anları sosyal medyada gündem oldu.

  • Fas, Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya'yı seri penaltı atışlarıyla yenerek finale yükseldi.
  • Youssef En-Nesyri, Fas'ın seri penaltı atışlarında attığı golle takımının finale çıkmasına katkı sağladı.
  • Fas, Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile karşılaşacak.

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Fas'ın finale yükselmesinde kritik rol oynayan Youssef En-Nesyri, attığı penaltının ardından yaşadığı sevinçle dikkat çekti. Nijerya karşısında seri penaltı atışlarında fileleri havalandıran yıldız futbolcunun sevinci, maçın en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

FİNALİ GETİREN PENALTI

Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren yarı final mücadelesinde Fas, Nijerya'yı seri penaltı atışlarıyla eledi. Fas adına penaltı kullanan isimlerden biri olan Youssef En-Nesyri, kritik vuruşu gole çevirerek takımını finale bir adım daha yaklaştırdı.

SEVİNÇ ANLARI KAMERALARA YANSIDI

En-Nesyri'nin penaltıyı gole çevirmesinin ardından yaşadığı sevinç, tribünler ve takım arkadaşlarıyla bütünleşti. Yıldız futbolcunun coşkulu anları kameralara yansırken, bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu.

FAS'TA MORALLER ZİRVEDE

Ev sahibi Fas'ta finale yükselmenin coşkusu yaşanırken, En-Nesyri'nin penaltısı ve sevinci, turnuvanın simge anlarından biri olarak öne çıktı. Fas, finalde Senegal ile karşı karşıya gelecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
