Yok artık En Nesyri! Bütün dünya onu konuşuyor

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Faslı forvet Youssef En-Nesyri, 2025 yılına inanılmaz bir başlangıç yaptı. Yeni yılda tam 9 defa gol atan En-Nesyri, Avrupa'nın 10 büyük liginde en çok gol atan futbolcu oldu. Yeni yılda ligdeki 7 maçında 6'sında forma giydi ve 5 karşılaşmada gol sevinci yaşadı. En-Nesyri, Adana Demir, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında 2'şer kez gol attı.

Faslı forvet, 2025 senesine inanılmaz bir giriş yaptı. En-Nesyri, son olarak Kasımpaşa karşısında 2 kez gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, yeni yılda tam 9 defa ağları havalandırdı. Avrupa'nın 10 büyük liginde, 2025'te Fenerbahçe'nin golcüsünden daha fazla fileleri sarsan bir oyuncu bulunmuyor.

NEREDEYSE HER MAÇ ATTI

Başarılı oyuncu, ligde 2024'ü son 2 maçta 3 gol atarak tamamladı. En-Nesyri, 2025'e ise tam anlamıyla damga vurdu. Faslı yıldız, yeni yılda ligdeki 7 maçında 6'sında forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu, 5 karşılaşmanın 5'inde ağları havalandırırken, toplamda 9 kez gol sevinci yaşadı. En-Nesyri üstelik Adana Demir, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında 2'şer kez ağları havalandırdı.

ONDAN İYİSİ YOK

Avrupa'nın 10 büyük liginde Youssef En-Nesyri'den daha formda bir oyuncu bulunmuyor. 2025'in u ana kadarki en skoreri Faslı forvet oldu. Premier Lig'de krallık yarışında zirvede yer alan Liverpool'lu Salah, yıl başından bu yana 6 gol sevinci yaşadı.

DÜNYA YILDIZLARIYLA YARIŞIYOR

21 golle Bundesliga'nın en skoreri olan Bayern'in forveti Haryr Kane, bu sene 7 kez ağları sarstı. İtalya'nın en golcüsü Atalanta'lı Mateo Retegui 8 gol attı. İspanya'da Barcelona'lı Lewandowski 3, Real Madrid'li Mbappe 7 defa fileleri havalandırdı. Fransa Ligi'nde ise PSG'li Dembele'nin 2025'te 8 golü bulunuyor.

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Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYunus Deliorman :

2 tane de cincona yazar

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

demekki 2 tane bizide bekliyor :)

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Dört büyük takımın kollandığı ligde gol atmak kolay. Bu dört takımda oynarsan bol bol gol atabilirsin. Dört takımın camiası her gün birbirine iftira çamur hakaret her türlü pislik kirkeflik var. Tertemiz Anadolu takımları.

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

Bütün dünyaaa :)))) Türkiye den başka fb bilen varmı ,?

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Galatasaraylı olarak tebrik ederim, bir insanın başarılı olması mutlu olması beni de mutlu eder, fakat sezon sonunda Şampiyon Galatasaray yazdıracağız. cik. cik.

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Haber YorumlarıMESUT Korkmaz:

ulen hergun fb haberleri yapıp duruyorsun. hepinizi satın almış. sen fb transfere nekadar para harcadığını biliyormusun çok iyi yöneticileri KAP'a nie bilgi vermiyor. Hulk City giden oyuncaklar nekadar ederi var kaça gidiyor onlarida yazın biraz

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