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En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu En-Nesyri, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ya konuk oldukları maçta şık bir gol attı. Mücadelenin 16. dakikasında Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 23. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan yaptığı ortada En-Nesyri'nin mükemmel volesiyle skoru 2-0'a taşıdı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ya konuk olduğu maçta sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu En-Nesyri şık bir gole imza attı.

TALİSCA PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 16. dakikasında İrfan Can Kahveci, orta alanda topu kaptı ve defansın arkasına koşu atan En-Nesyri'ye topu gönderdi. En-Nesyri, müsait pozisyondaki Talisca'ya pası çıkarttı ve Talisca'nın şutu kaleci Dioudis'e de çarparak ağlara gitti. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol

EN-NESYRI'DEN ŞIK GOL

Attığı gol sonrası baskısını daha da arttıran sarı-lacivertliler bu kez de 23. dakikadaİrfan Can Kahveci'nin sol kanattan getirdiği topta yaptığı ortada En-Nesyri ile golü buldu. Yıldız golcü mükemmel bir voleyle topu ağlara gönderdi. Durum 2-0 oldu.

En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol

En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCece Cece:

gs maçında neydeydi

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMGk:

Kaleci kim tanıyan var mı....???

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

.mgk senin tamıman şartmı..vay be adamlar hocaları bilmiyor bir sen biliyorsun ..harcanıyorsun buralarda

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