En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ya konuk olduğu maçta sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu En-Nesyri şık bir gole imza attı.

TALİSCA PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 16. dakikasında İrfan Can Kahveci, orta alanda topu kaptı ve defansın arkasına koşu atan En-Nesyri'ye topu gönderdi. En-Nesyri, müsait pozisyondaki Talisca'ya pası çıkarttı ve Talisca'nın şutu kaleci Dioudis'e de çarparak ağlara gitti. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

EN-NESYRI'DEN ŞIK GOL

Attığı gol sonrası baskısını daha da arttıran sarı-lacivertliler bu kez de 23. dakikadaİrfan Can Kahveci'nin sol kanattan getirdiği topta yaptığı ortada En-Nesyri ile golü buldu. Yıldız golcü mükemmel bir voleyle topu ağlara gönderdi. Durum 2-0 oldu.