En az iki hafta yok! Daniel Amartey'den can sıkan gelişme

Beşiktaş'ın yeni transferi Ganalı stoper Daniel Amartey, UEFA Konferans Ligi play-off karşılaşmasında Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlanmıştı. MR sonuçlarına göre adalesinden sakatlanan Amartey, en az 15 gün sahalardan uzak kalacak.