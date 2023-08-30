Haberler

En az iki hafta yok! Daniel Amartey'den can sıkan gelişme

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın yeni transferi Ganalı stoper Daniel Amartey, UEFA Konferans Ligi play-off karşılaşmasında Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlanmıştı. MR sonuçlarına göre adalesinden sakatlanan Amartey, en az 15 gün sahalardan uzak kalacak.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş'ın Dinamo Kiev ile oynadığı maçta sakatlanan Daniel Amartey'in sağlık durumu belli oldu. 28 yaşındaki futbolcu 15 gün sahalardan uzak kalacak.

ADELESİNDEN SAKATLANDI

Bükreş'te oynanan Dinamo Kiev maçında sakatlanan Ganalı stoper Daniel Amartey'in MR sonuçları geldi. Adalesinden sakatlanan Daniel Amartey, MR sonuçlarına göre 15 gün sahalardan uzak kalacak.

En az iki hafta yok! Daniel Amartey'den can sıkan gelişme

DİNAMO KİEV MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

28 yaşındaki Ganalı stoper, Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off ikinci maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev maçında forma giyemeyecek.

En az iki hafta yok! Daniel Amartey'den can sıkan gelişme

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Beşiktaş Spor Haberler

title