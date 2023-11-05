EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Yukatel Adana Demirspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Stambouli'nin golüyle Adana Demirspor beraberliği yakaladı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Burak Pekkan, Serkan Çimen, Anıl Usta
EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak (Dk. 29 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Charisis, Saiz (Dk. 88 Kvet), Barrow (Dk. 43 Rodrigues), Koita (Dk. 88 Manaj)
Yukatel Adana Demirspor : Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 46 Dorukan Toköz), Semih Güler, Abdulsamet Burak (Dk. 69 Gravillon), Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Erdoğan (Dk. 69 Yusuf Sarı), Belhanda, Zeneli (Dk. 46 Balotelli), Niang (Dk. 85 Yusuf Barası)
Gol: Dk. 10 Koita (EMS Yapı Sivasspor ) Dk. 57 Stambouli (Yukatel Adana Demirspor )
Sarı kartlar: Dk. 36 Yusuf Erdoğan, Dk. 85 Dorukhan Toköz, 90+2 Belhanda (Yukatel Adana Demirspor ) Dk. 90+1 Kvet (EMS Yapı Sivasspor )
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor müsabakası 1-1 sona erdi.
57. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşun da Sivasspor defansının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Stambouli'nin önünde kaldı. Stambouli düzgün bir vuruşla topu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gönderdi. 1-1
62. dakikada Saiz'in sol kanattan ortasına ceza sahası içinde bulunan Alaaddin Okumuş, sert vurdu. Top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
66. dakikada Rodrigues'in ara pasında topla buluşan Emrah Başsan ceza sahası sağ çaprazdan topa sert vurdu. Top, kale direğinin yananda auta gitti.
67. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topun gelişine Koita, sert vurdu. Top kaleci Ertaç Özbir'in dizlerine çarparak taca çıktı.
71. dakikada Koita orta alandan aldığı topla ceza sahası içine girdi. Kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kalan Koita'nın vuruşunu kaleci kurtardı.
83. dakikada Saiz'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertaç Özbir güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 tamamlandı.