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EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan maçla sona erdi. Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, 19 Aralık Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan maçla sona erdi.

Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, 19 Aralık Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Terim Stadı Başakşehir Sivasspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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