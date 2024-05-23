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EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla takım maç için hazırlanıyor.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından eğlenceli oyun oynayan ve 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

EMS Yapı Sivasspor ile Mondihome Kayserispor, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Bu arada, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ile kentteki bir grup aşçı, antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Bülent Uygun ve futbolculara Sivas'a özgü kalburabastı tatlısı ikram etti.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Kayserispor Sivasspor Sivas Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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