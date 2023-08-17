EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ediyor
Spor Haberleri
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenmanla takım, taktik ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Maç 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Kalyon Stadı'nda oynanacak.
- Sivasspor, Gaziantep FK maçına galibiyet için hazırlanıyor
SİVAS - Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2. haftasında Gaziantep FKile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman eğitsel oyun ile başladı. Ardından 1'e 1 savunma çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik ile dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Gaziantep FK ile Sivasspor 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Kalyon Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.