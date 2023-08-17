EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ediyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenmanla takım, taktik ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Maç 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Kalyon Stadı'nda oynanacak.