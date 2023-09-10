EMS Yapı Sivasspor, Ahlatcı Çorum FK'yı mağlup etti

EMS Yapı Sivasspor, hazırlık maçında Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti. Sivasspor'un gollerini Arda Karaca ve Charis Charisis attı.

Sivasspor, Çorumspor FK ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Sivasspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kulüp tesislerinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorumspor FK ile karşılaştı. Karşılaşmayı hakem Cem Eray Eşmekaya yönetirken yardımcılıklarını ise Turan Çelik ile Erkan Kırçıl yaptı.

Sivasspor maça; Erhan Erentürk, Murat Paluli, Mehmet Albayrak, Achilleas Poungouras, Ziya Erdal, Kader Keita, Hakan Arslan, Roman Kvet, Mert Dursun, Modou Barrow, Arda Karaca 11'iyle başladı.

Yedeklerde Serkan Kaan Sarman, Taha Mert Balgüneş, Caner Osmanpaşa, Yusuf Kefkir, Samu Saiz, Charis Charisis, Kaan Onaran, Talha Şeker, Sinan Kaya yer aldı.

Kırmızı-beyazlıların gollerini 67. dakikada Arda Karaca ve 90. dakikada Charis Charisis atarken, Çorumspor'un golünü ise 50. dakikada Eren Aydın kaydetti. - SİVAS