Emre Yazgan Anısına Türkiye Judo Şampiyonası Başladı
Ankara'da başlayan Spor Toto Türkiye Judo Şampiyonası, geçtiğimiz ay çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın anısına düzenlendi. Organizasyonun açılışında Yazgan’ın ailesine plaket verildi. Şampiyonaya toplamda 55 ilden 618 sporcu katılıyor.
Emre Yazgan Spor Toto Türkiye Judo Şampiyonası, Ankara'da başladı.
Geçen ay Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın adına düzenlenen organizasyonun açılış töreninde, 16 yaşında vefat eden sporcunun ailesine plaket verildi.
55 ilden 261 kadın ve 357 erkek sporcunun katılımıyla Türkiye Judo Federasyonunun tesislerinde düzenlenen şampiyona, yarın tamamlanacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor