Milli yüzücü Emre Onuş yeni başarılar için çalışıyor

Yüzmede 14 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Emre Onuş (18), Çekya'da düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazanarak derecelerine yenilerini ekledi.

Geçen ay Çekya'da düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Onuş, önemli bir başarıya imza atarak kürsüde yer almayı başardı.

Ülkesini en iyi şekilde temsil ederek müsabakadan 4 altın madalyayla dönen Onuş, yeni dereceler için çalışmalarını sürdürüyor.

Genç sporcu Emre Onuş, AA muhabirine, yeni aldığı derecelerle birlikte 142 madalyası olduğunu söyledi.

Yeni müsabakalar için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Onuş, "Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası benim için çok iyi geçti. 4 altın madalya alarak güzel sonuçlarla döndük. Güzel derecelerle dönmek sevindiriciydi. Bu sene Avrupa Şampiyonası olacak. Oraya odaklanarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Avrupa'dan da güzel sonuçlarla dönmek istiyorum." dedi.

Sporcunun antrenörü Sinan Saygı da sporcusunun her şampiyonadan dereceyle dönmesinin kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Emre'nin günde 6 saat süren antrenmanlar yaptığını belirten Saygı, "Sporcumuzun, kendisini ve derecelerini gördüğü iyi bir yarış oldu. Kendisi için güzel bir tecrübe oldu. Bundan sonrası için Avrupa Gençler Şampiyonası'na yoğunlaşarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.