Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor, Kayserispor'a önerildi. Milli oyuncu, transferinin gerçekleşmesi halinde Süper Lig kariyerinde ilk kez İstanbul dışında yaşamını sürdürecek.
- Emre Mor'un sözleşmesi Fenerbahçe'de sezon sonunda sona eriyor.
- Emre Mor, Kayserispor'a transfer önerildi.
- Emre Mor, transfer gerçekleşirse Süper Lig kariyerinde ilk kez İstanbul dışında oynayacak.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Emre Mor ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
KAYSERİSPOR'A ÖNERİLDİ
Yeni Açık'ın haberine göre; Bu sezon Fenerbahçe'de hiç forma şansı bulamayan ve ismi daha önce Gençlerbirliği ve Kocaelispor ile anılan Emre Mor, bu kez de Kayserispor'a önerildi. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi değerlendirmeye aldığı belirtildi.
TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE BİR İLKİ YAŞAYACAK
Tarafların anlaşma sağlaması halinde Emre Mor, Süper Lig kariyerinde bir ilki yaşayacak. Daha önce Süper Lig'deGalatasaray, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor formaları giyen 28 yaşındaki futbolcu, ilk kez İstanbul dışına çıkmış olacak.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıkan Emre Mor, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.