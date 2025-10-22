Haberler

Emre Kutalmış Ateşli: '2025 Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazanacağıma İnanıyorum'

Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefini ve hazırlık sürecini anlattı. Genç kadrosuyla şampiyonluk için iddialı olduklarını belirtti.

Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, Çin'de düzenlenecek 2025 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanacağına inandığını söyledi.

Wuxi kentinde 24-30 Ekim tarihlerinde yapılacak Dünya Tekvando Şampiyonası'nda erkekler +87 kiloda tatamiye çıkacak Emre Kutalmış Ateşli, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yılbaşından bu yana Dünya Tekvando Şampiyonası'na hazırlandıklarını dile getiren Emre, kampların çok verimli geçtiğinin altını çizdi.

Milli tekvandocu, takım halinde iddialı olduklarını vurgulayarak, "Azerbaycan'da düzenlenen son Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Bu sefer onu şampiyonluğa çevirmek istiyorum. Olmaması için bir neden yok. Kendimize güveniyoruz. Genç bir kadromuz var. Ama eminim ki hepimiz çok başarılı olacağız." diye konuştu.

Seçmeler sonucu Dünya Şampiyonası kadrosuna giren Emre, form durumuyla ilgili soru üzerine "Olimpiyat sezonundan çıkan sporcular, genelde bir yorgunlukla karşılaşıyor. O yorgunluğun ardından bu yıl başlarında hafif sendeledim ama şu an durumum çok iyi. Dediğim gibi kendime güveniyorum, elimden geleni yapacağım. İnşallah altın madalyayı da getireceğim." ifadelerini kullandı.

Avrupa şampiyonu Emre Kutalmış Ateşli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takım halinde de derece elde edeceğimize inanıyorum. Her geçen yıl yeni bir jenerasyonla, daha sağlam bir jenerasyonla ilerlemeye devam ediyoruz. Dediğiniz gibi takımın tecrübeli isimlerindenim. Yaşım halen genç olmasına rağmen şu an takımda benden daha genç sporcular da var. İlk kez Dünya Şampiyonası'nda yarışacak arkadaşlarımız var. Daha önceki turnuvalarda kendilerini test ettiler. Aslında hepsi iddialı. Kendilerine inanırlarsa, ellerinden geleni yaparlarsa onlar da başarıya ulaşacaklardır."

"Olimpiyat atmosferi müthişti"

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele eden Emre, oyunların kendisine ne kattığıyla ilgili soruya, "Olimpiyatlarda yarışmak her sporcunun hayalidir. Tabii gönül isterdi ki madalyayla dönelim fakat olmadı. Yine de olimpiyatta yarışmak, o atmosferi yaşamak benim için çok büyük bir gurur. Bana çok büyük tecrübeler kattı. İnşallah, bu tecrübeleri de Dünya Şampiyonası'nda kullanacağım." yanıtını verdi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları kotasını kıl payı kaçırdığını hatırlatan Emre, şunları kaydetti:

"Paris 2024, benim ilk olimpiyatımdı. Spora ilk başladığımda her zaman olimpiyatların hayalini kurdum. Üstünden 20 yıl geçti. Oraya katılmak benim için çok büyük bir gururdu. Oranın atmosferi müthişti. Her sporcunun yaşaması gereken bir duygu. İnşallah ben ve takım arkadaşlarım, bu duyguyu bir daha yaşarız."

Milli takımın tecrübeli sporcuları arasında yer almasına rağmen daha 24 yaşında olduğuna işaret eden Emre, "Birkaç olimpiyat daha görebileceğime inanıyorum. Bu şampiyonalar, olimpiyatlar için ön hazırlık. Puan veriyor, bir sonraki senenin grand prix'leri için çok önemli. Onun için burada güzel mücadele etmemiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
