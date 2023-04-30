- Emre Kocadağ : " Beşiktaş, şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından birisi"

İSTANBUL - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, iki rakiplerine karşı ikili averajda üstünlük sağladıklarını belirterek, "Beşiktaş, şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından birisi. Bunu herkes böyle kabul etmek zorunda" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Türkiye'nin dört bir yanından bugün Beşiktaş'ı desteklemeye gelen herkese teşekkür ederek, "Bugün Beşiktaş'ı yarışın dışına itmek isteyenlere ve Beşiktaş'ı yarışın dışında görmek isteyenlere, bizim konumumuzu kabul etmek istemeyenlere Beşiktaş olarak cevabı bir kez daha sahada verdik. Yaklaşık 5 hafta önce Kadıköy'de 10 kişiyle aldığımız 4 gollü bir galibiyet. Bugün burada evimizde Galatasaray'a karşı aldığımız 3 gollü galibiyet. İki rakibimize karşı ikili averajda üstünlük sağlamış durumdayız. Beşiktaş, şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından birisi. Bunu herkes böyle kabul etmek zorunda. Yeter ki bu lig adaletli bir şekilde yönetilsin. Adaletli bir şekilde, hakemler, federasyon bu işi yönetmeye talipli olsun. Bugün yine Beşiktaş aleyhine verilen ikili mücadelelerde onlarca karar var. Beşiktaş'ın önünü kesmeye yönelik bazı adımlar var. Ama başarılı olamadı bu adımlar. Ben buradan hem federasyon kurullarına, hem MHK'ye seslenmek istiyorum. İçinizde birazcık vicdan varsa, adalet duygusu varsa, bu kalan 5 haftada bunu sahaya yansıtırsınız. Beşiktaş'ı bu sene başından beri bu yarışın dışında tutmanız hiçbir fayda getirmedi. Beşiktaş, bu yarışın içinde her zaman olduğu gibi var olduğunu gösterdi. İki rakibini de farklı yenerek gösterdi. O yüzden içinizde vicdan ve adalet duygusu biraz olsun kalan haftalarda birazcık varsa bunları sahada görmek istiyoruz. Bu koltuklar hepimiz için gelip geçici. Bu koltuklardan kalktığınız zaman arkanızda bıraktığınız anılar, arkanızdan konuşulan söylemler sizi ayakta tutuyor. O yüzden bu kurullar da görev alan herkes bunun bilincinde olmalı" ifadelerini kullandı.

"Bildiğimiz tek şey var o da şimdiye kadar adaletli bir lig olmadığı"

Ligle alakalı şaibelerin olduğunun konuşulduğunu aktaran Emre Kocadağ, "Biz hiçbir zaman ellerimizde belgeler var, bildiklerimiz var. Sonra konuşuruz, önce konuşuruz söylemleri yapmadık. Biz bir şey biliyorsak her zaman söyledik. Bildiğimiz tek şey var o da şimdiye kadar adaletli bir lig olmadı. Bakın bugün bir kez daha geçmiş söylemlerimizin ne kadar haklı olduğunu gördük. Deplasmanda oynamakla, evimizde oynamanın farkını bugün Galatasaray hissetmiştir umarım. Bugün arada 5 puan fark var. Bizim her zaman vurgu yaptığımız, deprem nedeniyle maalesef ligden çekilmek durumunda kalan kulüplerle ilgili bir adaletsiz olduğunu söyledik. Deplasmanda ve evinde oynamaya sayılarıyla alakalı bir adaletsizlik olduğunu söyledik. Bunlarla alakalı onlarca şey konuşuldu. Bunun kesin bir doğrusu yok. Bugün Beşiktaş evinde oynadığı maçlarda sergilediği performans belli. Rakiplerimizin deplasmanda oynadığı maçlarda sergilediği performanslar belli. Bunun değerlendirmesini yaptılar. Maalesef adaletsiz bir şekilde yaptılar. Bugün yaşananlar bizim ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya seriyor. Beşiktaş yarışın içinde. Bir kez daha adalet vurgusu yapıyorum. Çok zorlu bir viraj var. Bundan sonra kurullarda görev alanlar, sahada görev alacak hakemler çok daha fazla dikkatli olmak zorunda. Herkes için, bütün yarışan takımlar için bu adaleti sağlamak zorundalar" ifadelerini kullandı.