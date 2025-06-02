Emre Kılınç: "Şimdi Avrupa Sahnesinde Yeni Hikayeler Yazacağız"

Emre Kılınç: 'Şimdi Avrupa Sahnesinde Yeni Hikayeler Yazacağız'
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Samsunspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Emre Kılınç, sezon boyunca yaşadığı zorluklara rağmen Avrupa'ya yükselmenin sevincini yaşadıklarını belirtti. Kariyer rekorunu kırdığını ve Avrupa'da daha çok hikaye yazacaklarını ifade etti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Emre Kılınç, "Sezon boyunca üzerime çok gelindi. Şimdi sırada Avrupa sahnesi var. Bu formayla daha yazacak çok hikayemiz var" dedi.

Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'a karşı galibiyet golünün asistini yapan emre Kılınç, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sezon boyunca açıklama yapmayan ve zaman zaman taraftarla arası açılan Kılınç, şimdiye kadar susmayı tercih ettiğini ifade etti.

"Avrupa sahnesindeyiz, bu formayla daha yazacak çok hikayemiz var"

Ligin en çok asist yapan kanat oyuncusu olduğunun da altını çizen deneyimli kanat oyuncusu Emre Kılınç, "Samsunspor formasıyla kariyer rekorumu kırdım. 3 gol, 12 asist yaptım. Süper Lig'de en çok asist yapan 2. oyuncuyum. Ama rakamların ötesinde bu şehir için, bu arma için ne verdiğimi ben biliyorum. Sezon boyunca üzerime çok gelindi. Herkesi kendi kalbinin ve vicdanının süzgecine bırakıp susmayı tercih ettim. Son nefesime kadar Samsunspor için elimden geleni yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Bugün sadece bir maç kazanmadık, Avrupa'ya gittik! Bu yol kolay olmadı ama biz inandık, vazgeçmedik. Şimdi sırada Avrupa sahnesi var. Bu formayla daha yazacak çok hikayemiz var" diye konuştu.

30 yaşındaki Emre Kılınç, kırmızı-beyazlılar ile bu sezon 31 lig maçında 3 gol 12 de asist katkısı yaptı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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