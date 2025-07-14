Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Junior Fernandes'i Transfer Etti

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Junior Fernandes'i Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, hücum oyuncusu Junior Fernandes ile anlaşma sağladı. 37 yaşındaki Şilili futbolcu, geçen sezon Esenler Erokspor ile 36 maçta 13 gol atmıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, son olarak Esenler Erokspor'da forma giyen hücum oyuncusu Junior Fernandes'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'müz, Junior Fernandes ile anlaşmaya varmıştır. Fernandes'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

37 yaşındaki Şilili futbolcu, geçen sezon Esenler Erokspor formasıyla Trendyol 1. Lig'de 36 maçta 13 gol attı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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