Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Süper Lig'in 24. hafta maçında Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 3-0 kaybetti. Küme düşme hattında yer alan İstanbul ekibi, rakibini yakalama anlamında büyük fırsatı kaçırdı.

  • Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu.
  • Çaykur Rizespor'un golleri 25. dakikada Halil Dervişoğlu, 56. dakikada Valentin Mihaila ve 80. dakikada Adedire Mebude tarafından atıldı.
  • Kasımpaşa 20 puanda kalırken, Çaykur Rizespor 27 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ile Recep Uçar'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çaykur Rizespor, 3-0'lık skorla kazandı.

RİZESPOR'DAN 3 GOLLE 3 PUAN

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Halil Dervişoğlu, 56. dakikada Valentin Mihaila ve 80. dakikada Adedire Mebude kaydetti.

KASIMPAŞA BÜYÜK FIRSATI KAÇIRDI

Bu sonuçla birlikte küme düşme hattında yer alan Kasımpaşa, 20 puanda kalarak rakibine yaklaşma anlamında fırsat tepti. Çaykur Rizespor ile 27 puana yükselerek alt sıralarla olan puan farkını açtı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u konuk edecek.

Ekim Devrim Manduz
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Taş:

Çünkü tek Fenerbahçe’den puan alırsa ülkede konuşulur

Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Rize güzel oldugu kadar,takımıda güzel.Bize şampiyonluk degil,huzur ve aile ortamı lazım.Hayırlı günler.

