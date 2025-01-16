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Emre Belözoğlu ve Ekibi Sağlık Kontrolünden Geçti

Emre Belözoğlu ve Ekibi Sağlık Kontrolünden Geçti
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Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, imza töreninin ardından ekibiyle birlikte Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kapsamlı sağlık taramaları yapıldı.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olan Emre Belözoğlu ve ekibi, sağlık kontrolünden geçti.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, düzenlenen imza töreninin ardından sağlık kontrolü için ekibi ile birlikte Memorial Antalya Hastanesi'ne geldi. Belözoğlu ve ekibine gerçekleştirilen kapsamlı sağlık kontrolleri arasında kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, kulak burun boğaz muayeneleri ile genel sağlık taramaları yer aldı.

Emre Belözoğlu, sağlık kontrollerinin ardından antrenman için kulübe geçti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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