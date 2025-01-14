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Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

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Alex de Souza ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Brezilyalı teknik adamın yerine Emre Belözoğlu'nun geçeceği ve Belözoğlu ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Alex de Souza ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibinde Brezilyalı teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.

1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Antalyaspor, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'te ayrıldı. Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik adamlık yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında RAMS Başakşehir'i çalıştırdı.

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

Süper liğe bir çirkef daha.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMustafa Canbaz:

Adana Demirspor, Hatay Spor ve üçüncü olarak Antalya Spor'da 1.Lige en yakın aday olmuştur.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Antalyaspor - Bodrum - Hatay - Adanademir kümeye düşenler belli oldu.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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