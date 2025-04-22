Emre Belözoğlu, Serdar Ali Çelikler'e sert çıktı

Şimdilerde Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu, 343 Digital'de katıldığı bir programda ilginç açıklamalara imza attı.

Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ın sunduğu programa konuk oldu. Aslıhan Turan, "Arda şöyle bir şey söylüyor, 'Türkiye'de saha içine odaklansak saha içini konuşsak saha içine odaklansak bütün sorunlar çözülür. Biz daha çok ülke olarak saha dışındaki şeyleri konuşmayı seviyoruz' diyor. Sen ne söylemek istersin?" diye sorunca Belözoğlu, bir dokun bin ah işit gibi ağır bir konuşmaya imza attı.

"KOLA DİBİ GÖZLÜKLERİYLE"

Belözoğlu, "Kola dibi gözlükleriyle çıkıp televizyonda yıllarını futbola vermiş insanları yarım dakikalık konuşmalarıyla kendilerince madara ettiğini düşünen bir kitle oluştu. Hiç umrumda olmayan çok toksik bir kitle oluştu.' dedi. Emre Belözoğlu insanların deneyimlemedikleri bir alanı eleştirdiklerini söyleyerek bunun değişmesinin zor olduğunu söyledi.

"İLK KEZ BU KADAR SERT KONUŞUYORUM"

Belözoğlu yorumlarına aynı sertlikle devam ederken, "İlk kez bu kadar sert konuşuyorum, bunu da sadece komşuluk hatrına dile getiriyorum" diyerek, "Bu ülkede, bu kitle var oldukça – özellikle hiçbir şeyden haberi olmayan ama milyonlar kazananları izlemeye çalışan bir izleyici kitlesi oldukça – ve bu düzenin üstüne inşa edildiği, bu isimleri 'bir şey sanan' yöneticiler oldukça, kimse gerçek anlamda saha içini konuşamaz. Sahada olan biten, bu gösterinin gölgesinde kalır. Sonuç olarak, elindeki kıymetli insanlar da zamanla değersizleşir ve bu çarpık piyasanın içinde tutunamaz"

"BÖYLE ADAMLAR VAR DİYE..."

'Ya herro ya merro' diyen Emre Belözoğlu bi işten vazgeçmeyeceğini söyledi. Belözoğlu, 'Bizi eleştirdikleri yer, aslında en uzak oldukları alan; hayatlarında ne deneyimlemişler ne de gerçekten anlamışlar. Ama ne yazık ki bu, sürekli kendini tekrar eden bir döngü. Türkiye'de bunu değiştirecek bir güç var mı, yok mu bilmiyorum ama sırf böyle insanlar var diye bu yoldan dönmeyeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz; ya herro ya merro, sonunda kimin kazanacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.