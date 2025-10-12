Emre Belözoğlu'nun yeni durağı belli oluyor

Süper Lig ekibi Antalyaspor'daki görevinden ayrılan Emre Belözoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NA TEKLİF

Selçuk Şahin'in istifa etmesi sonrası yeni teknik direktörünü arayan Eyüpspor, gözünü Emre Belözoğlu'na çevirdi. İstanbul ekibi, 45 yaşındaki genç teknik adam Emre Belözoğlu ile masaya oturarak ilk teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

EYÜPSPOR'A SICAK BAKIYOR

Eyüpspor ile görüşen Emre Belözoğlu'nun yapılan bu teklife sıcak baktığı ve kısa süre içerisinde teklifi kabul etmeye hazırlandığı öğrenildi.

PUAN DURUMU

Bu sezon ligde şu ana kadar 8 maça çıkan Eyüpspor, ligde topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor.