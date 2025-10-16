Emre Belözoğlu'nun İtalya'dan görüştüğü takım ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu'nun İtalya Ligi'nden bir takımla görüştüğü iddia edilmişti. 45 yaşındaki teknik adamın görüşme yaptığı takım ortaya çıktı.

GÖRÜŞTÜĞÜ TAKIM ORTAYA ÇIKTI

Geride bıraktığımız günlerde İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Emre Belözoğlu'nun Serie A'da mücadele eden ismi açıklanmayan bir takımla görüşmelere başlamıştı. İtalyan basını, bu takımın ismini duyurdu.

TORINO İLE TEMAS HALİNDE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Emre Belözoğlu, ligde zor günler geçiren Torino ile temas halinde. Torino'nun sezon başında göreve gelen 62 yaşındaki Marco Baroni ile yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi. Ligde oynanan 6 maçta 5 puan toplayan İtalyan ekibinin, yeni bir taze kan arayışında olduğu ve takımı genç bir isme emanet etmek istedikleri aktarıldı. Bu doğrultuda şu anda boşta olan Emre Belözoğlu ile yaklaşık bir haftadır temas halinde oldukları dile getirildi.

OLUMLU YA DA OLUMSUZ CEVAP VERMEDİ

Haberin devamında, Emre Belözoğlu'nun Torino kulübü yöneticilerine şu an için olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği dile getirildi.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Teknik direktörlük kariyerinde şu ana kadar Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştıran genç teknik adam, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde kariyerinde ilk kez Türkiye dışında teknik direktörlük görevi yapacak.