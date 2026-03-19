Emre Belözoğlu'ndan takımına serzeniş

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, basit goller yediklerini söyledi.

'İKİ BASİT GOL YEMESEK DAHA RAHAT MAÇ ÇIKARABİLİRDİK'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Oyuncularım mücadele ettiler. Karşımızda 2026 sonrasında üçüncü bölgede en çok pozisyon üreten, şut çeken, 6-7 oyuncuyla hücum eden takımına karşı basit goller yedik. Bu seviye bunu kaldırmaz. Oyuncularım oyuna tutunmaya çalıştılar, mücadele ettiler. Kamil'in sakatlanması düzenimizi bozdu. Beşiktaş'a saygı duyuyorum. 2026 yılının en önemli performansını gösteren takım. İki basit gol yemesek daha rahat maç çıkarabilirdik. Ders çıkarmamız lazım." diye konuştu.

'MISIRA SULTANLIKTAN VAZGEÇMEMİZ GEREKİYOR'

Bu akşam 1 puanla ayrılabileceklerini söyleyen Belözoğlu şunları aktardı: "Beşiktaş karşısında devamlı üçüncü bölgede oynayamazsınız. Bizim beklediğimizin dışında pozisyona girmeden gol buldular. İkinci gol irdelenmesi gereken bir gol. Takımın bulunduğu pozisyon gereği kendimize yakıştıramadığımız bir gol. Bu goller çalıştığımız konular olduğu için beni rahatsız ediyor. Dersimizi iyi çalışmıştık. Beşiktaş'ı geriye itecek çıkışlarımız oldu. Oyuncular ellerinden geleni yaptı. Basit goller yemesek başka bir senaryo olabilirdi. Buradan en kötü 1 puanla ayrılabilirdik. Konumumuz gereği elimizdeki gücü en iyi şekilde kullanmak durumundayız. Mısır'a sultanlıktan vazgeçmek gerekiyor, kuyudan çıksak bize yeter. Benim oyuncularım gösterdiklerimi yapmaya çalıştılar. Bütün maçlarda ellerinden geleni göstermeye gayret ettiler." ifadelerini kullandı.

'35 PUANIN ALTI GARANTİ DEĞİL'

Emre Belözoğlu, ligde kalma barajı ile ilgili olarak, "35 puanın altının garanti olduğunu düşünmüyorum." dedi.

''HERKES FUTBOLU BİZDEN DAHA İYİ BİLDİĞİNİ İDDİA EDİYOR''

Emre Belözoğlu son olarak, "Oyuncularımın bilmesi gereken bir durum var. Böylesi süreçlerde çok daha iyi savunma yapmanız lazım. Herkes futbolu bizden daha iyi bildiğini iddia ediyor ama herkes yüzde yüz defans yapmalıdır. Üstüne çok konuşulması gereken iki gol yedik. Çok üzüntü verici iki gol. İkinci golde hafif koşu atarak savunmaya dönmeler falan... Topun arkasına hızlı geçmek için çalışmalar yapıyoruz. Belki de bizim aktarımlarımızda problem var." şeklinde konuştu.