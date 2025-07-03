Emre Belözoğlu 8 gün önce verdiği karardan geri döndü

Emre Belözoğlu 8 gün önce verdiği karardan geri döndü
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Geçtiğimiz günlerde Antalyaspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Emre Belözoğlu, yapılan görüşmeler sonucunda takımda kalma kararı aldı. Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalyaspor'un 59. kuruluş yılı kutlamalarına katıldığını ve taraftarın gösterdiği teveccühe teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Antalyaspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Emre Belözoğlu, Akdeniz ekibine geri döndü. Emre Belözoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

8 GÜN ÖNCE İSTİFA ETMİŞTİ

8 gün önce Antalyaspor'daki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıklayan Emre Belözoğlu, yapılan görüşmelerin ardından takımda kalma kararı aldığını duyurdu.

"ANTALYASPOR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Emre Belözoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından " Antalyaspor'un 59'uncu kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Ayrılma kararımda söylediğim gibi bu ailenin bir parçası olmak, benim için daima gurur vericiydi. Bugün ise bu gururun yanı sıra, her şeyden önemlisi taraftarımızın gösterdiği teveccüh, camiamızda artık herkesin tüm problemler karşısında birlik olarak Antalyaspor'u ayağa kaldırma niyeti taşıması çok değerli... Teknik ekibimle beraber geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde oynadığımız Gaziantep FK maçı sonrasında önümüzdeki sezonun hazırlığına başlamıştık. Antalyaspor camiası için planlarımız ve hedeflerimizin hayata geçmesi yönünde gerekli aksiyonların en kısa sürede alınmasını temenni ediyorum. Bu gerçekleştiği takdirde aynı kararlılıkla ve aynı yürekle Antalyaspor'u hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bana gösterilen güven ve teveccüh için başta Antalyaspor camiasına ve büyük Antalyaspor taraftarına sonsuz teşekkür ederim." paylaşımını yaptı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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