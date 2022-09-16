Emre Belözoğlu'nun yaptığı İtalyanca espri tüm salonu kahkahaya boğdu

Geçtiğimiz günlerde Fiorentina maçı öncesi İtalyanca konuşması gündeme gelen Medipol Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, bu seferde maç sonu açıklaması yaparken İtalyancasını konuşturdu. İtalyan gazeteciye yaptığı espri tüm salonu güldürdü.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-0 kazandıkları Fiorentina maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maç sonrası İtalyan basınının da sorularını yanıtlayan Belözoğlu, İtalyan gazetecinin sorusuna karşılık espri yaptı. Emre Belözoğlu'nun cevabı tüm salonu güldürdü.

"BİZİM İÇİN HER ŞEY ÇOK İYİ"

İki günde bir müsabaka oynadıklarından dolayı çok fazla çalışma fırsatı bulamadıklarını ifade ederken, oyunun başlangıcında bu maçı kazanacaklarını hissettiğini söyleyen Belözoğlu, "Bütün arkadaşlarımızın isteği ve arzusu, gösterdiği disiplin... Bizim için her şey çok iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

"O DA BENİM GİBİ BAŞAK BURCU"

Ayrıca Serdar Gürler sorusuna Emre Belözoğlu, "Serdar Gürler, elinden gelen her şeyi çok iyi yapan bir oyuncu. O da benim gibi başak burcu, duygusal. Dün doğum günüydü." ifadelerini kullandı.