Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman

Süper Lig ekibi Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin gündemine dair Sabah Spor'a açıklamalar yaptı. Emre Belözoğlu, eski hocası Aykut Kocaman hakkında da çarpıcı bir itirafta bulundu.

"SON ZAMANLARDA O EKSİKTİ"

Fenerbahçe'nin değişiminden bahseden Emre Belözoğlu, "Bence futbolda oynatmak istediğiniz oyunun kıymetini ortaya çıkaran etken coşkudur. İçeride verdiğiniz motivasyon. Daha az enformasyon ama daha fazla motivasyon. Zaten elinizde güçlü bir teknik direktör profili ve oyuncu grubu var. Ama o enerjiyi ortaya çıkarmak önemli. Fenerbahçe'de son zamanlarda o eksikti. Feyenoord maçında taraftar ve saha birleşti gibi göründü. Karşılıklı sabır ve sevginin devam etmesi gerekiyor." dedi.

"FENERBAHÇE BENFICA'YI ELEYEBİLİR"

Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleyebileceğini söyleyen genç teknik adam, "Fenerbahçe bu şekilde Benfica'yı da eleyebilir diğer güçlü takımları da eleyebilir. Güçlü bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Artık takımlarımızın Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. Sadece Türkiye liginde bir şampiyonluk veya şampiyonluk kovalama bunların mutlu ettiği hallerden çıkıp biraz daha büyük hedeflerde olması gerekiyor büyük takımlarımızın. Fenerbahçe'de son maçta biraz bunu gördük gibi. Bu tabi tek maçla olmaz. Devamının gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN İTİRAFI

Aykut Kocaman ile ilgili açıklamalarda da bulunan Emre Belözoğlu, "Aykut Hocanın günün sonunda hep haklı çıkma durumu vardır. Türk futbolunun akil adamı Aykut Kocaman'dır. Soğuk duruşunun altında nasıl duygusal bir yapısının ve insanlara karşı nasıl merhametli biri olduğunu çok iyi bilirim. Ben yönetilmesi çok zor bir oyuncuydum. Beni yönetti. Beni yönettiyse herkesi yönetebilir bir teknik adam. Bana hep 'Bir gün beni anlayacaksın' diyordu. Onu anlamanın vermiş olduğu mutluluk mu yoksa acı mı desem hepsini yaşıyorum teknik direktör olarak. Aykut hocayı bir ağabey, bir teknik adam ve bir rol modeldir. Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman'dır. Aykut Hoca, hesap yapmaz, kafasının arkasında planı yoktur. Bir o kadar da samimi bir adamdır."